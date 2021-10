A mortalidade diminuiu em setembro face ao mês homólogo de 2020, mas o número de óbitos por covid-19 aumentou, segundo dados preliminares divulgados, nesta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as “Estatísticas Vitais” mensais do INE, no passado mês de setembro registaram-se 8.541 mortes, menos 655 do que em agosto.

Comparando com setembro de 2020, houve menos 453 óbitos (-5%), referem os dados do INE, sublinhando que o número de mortes por covid-19 diminuiu para 222 (-166 relativamente a agosto de 2021), representando 2,6% do total das mortes.

Já comparativamente com setembro de 2020 registou-se um aumento de 69 óbitos por covid-19.

Em agosto de 2021, registaram-se 6.963 nados-vivos, correspondendo a uma redução de 3,5% relativamente ao mesmo mês de 2020.

“Apesar da tendência de decréscimo da natalidade, verificada desde julho de 2020, agosto registou o menor decréscimo desde janeiro de 2021”, salienta o INE.