O número de mortos por Covid-19 em Espanha subiu para 24.543, segundo a atualização desta quinta-feira das autoridades de saúde.

Registaram-se mais 268 óbitos nas últimas 24 horas, menos que no dia anterior (325) e novamente abaixo das 300 mortes.

Também baixo é o número de novos contágios, relativamente a quarta-feira: mais 1.309, elevando o total para 213.435 (até ontem tinham sido contabilizados 212.917, o que daria mais 518 casos). No entanto, tal como sucedeu na quarta-feira, a imprensa espanhola não explica como passa de 518 para 1.309.

A subir continuam as recuperações, com mais 3.103 doentes recuperados, depois do recorde da véspera de mais de 6.000. Já superaram a doença mais de 112.000 (112.050).

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos positivos, a seguir aos Estados Unidos, e o quarto com mais vítimas mortais, atrás de EUA, Itália e Reino Unido, que ultrapassou Espanha.

O governo espanhol anunciou hoje que, depois de confinados em casa há sete semanas, os cidadãos vão poder sair para passear e fazer desporto, a partir de sábado, 2 de maio, distribuídos por faixas horárias.