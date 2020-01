O pai de Pedro Fonseca, o jovem de 24 anos morto depois de resisitir a um assalto no Campo Grande, escreveu uma carta de homenagem ao filho.

O Pedro era alto, boa presença, muito alegre, quase sempre com um sorriso que lhe brilhava nos dentes, tipo menino da mamã”, escreveu o pai, recordando que o filho lhe dizia com orgulho “que tinha amigos que diziam gostar de sair com ele, porque não era conflituoso, ajudava a solucionar conflitos e evitava aproximar-se de locais problemáticos”.