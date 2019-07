Um homem morreu, esta quinta-feira, num acidente com um trator na freguesia de Rocas do Vouga, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, a viatura capotou e a vítima “ficou por baixo”.

O alerta foi dado às 12:59 e para o local foram mobilizados nove elementos dos bombeiros de Sever do Vouga, apoiados por duas viaturas, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro.

Fonte dos bombeiros locais disse à Lusa que a vítima teria cerca de 70 anos.