Um atropelamento ferroviário na linha de Cascais fez, esta segunda-feira à tarde, um morto e um ferido grave, confirmou fonte do INEM à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 14:52.

O ferido grave, um homem com 76 anos, foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Já a vítima mortal é uma mulher, com cerca de 70 anos. O óbito foi declarado no local.

Fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro de Lisboa disse à TVI24 que a linha chegou a estar cortada temporariamente para a remoção do cadáver, já tendo sido retomada a circulação.

No local estiveram sete veículos e 14 operacionais do INEM, Bombeiros da Parede e do Estoril.