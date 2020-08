Um homem de 82 anos morreu hoje em Idães, Felgueiras, distrito do Porto, na sequência do capotamento do trator que conduzia, disse fonte dos bombeiros.

“Estava a entrar no caminho de acesso aos terrenos quando o trator resvalou e capotou", disse o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, Sérgio Lemos, que falava telefonicamente à agência Lusa a partir do local do acidente.

O trator não tinha o chamado “arco de Santo António”, uma estrutura que pode evitar o esmagamento do condutor em que caso de capotamento.

O alerta foi dado às 10:26, sendo o óbito declarado no local.

Além dos Bombeiros de Felgueiras, com dois veículos e seis homens, deslocaram-se ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Penafiel e uma patrulha da GNR.