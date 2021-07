Uma pessoa morreu e duas ficaram com ferimentos ligeiros em consequência de uma colisão frontal ocorrida na Estrada Nacional (EN) 125, na Ponte Nova rodoviária de Portimão (Algarve), disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 11:50, provocando a morte a uma mulher de 73 anos e ferimentos ligeiros em dois homens.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que o acidente “envolveu duas viaturas ligeiras, que colidiram frontalmente, desconhecendo-se as causas que motivaram o choque frontal”.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR está a investigar os motivos que causaram o acidente, precisou a fonte.

A mesma fonte indicou que o acidente obrigou ao desvio do trânsito rodoviário no sentido Faro/Lagos para a localidade de Estombar, no concelho de Lagoa.

Na direção Lagos/Faro, o trânsito foi desviado para a rotunda de acesso ao hospital de Portimão.

As operações de assistência e socorro às vítimas envolveram 20 operacionais dos bombeiros de Portimão, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Cruz Vermelha Portuguesa e GNR, apoiados por nove veículos.