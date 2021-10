Portugal registou, esta sexta-feira, mais sete mortos e 766 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde.

O maior número de óbitos registou-se na região Centro (3), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (2) e Alentejo (2). Seis das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.

É na Região de Lisboa e Vale do Tejo onde se registou o maior aumento do número de casos ativos por covid-19, com 230 pessoas a testarem positivo para a doença. Segue-se a região Norte com 226 casos e a região Centro com uma subida de 171 casos.

Em sentido descendente estão os internamentos, com 301 pacientes em enfermaria e 55 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Isto significa uma descida de 20 pessoas internadas em enfermaria e menos uma internada em UCI, nas últimas 24 horas.

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias a nível nacional voltou a subir, fixando-se nos 84,2 casos por 100 mil habitantes assim como o índice de transmissibilidade (Rt) é 1 em todo o território.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado esta sexta-feira, a nível nacional a taxa de incidência subiu de 83,3 para 84,2.

Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 83,2 para 84,4 casos por 100 mil habitantes

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - voltou a subir relativamente aos valores registados na quarta-feira, passando a nível nacional de 0,97 para 1 e em Portugal continental de 0,98 para 1.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

