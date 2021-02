Um homem de 60 anos foi encontrado esta segunda-feira morto numa mata em Alvalade, Lisboa, com ferimentos provocados por um objeto perfurante.

A TVI sabe que existem suspeitas de que a vítima tenha sofrido golpes de uma arma branca. O homem estaria desaparecido desde ontem à tarde.

O alerta para o incidente foi dado às 10:50 horas por um homem que ia a fazer um passeio higiénico e deparou-se com poças de sangue na Rua Professor Veiga Barão. O homem terá entretanto publicado fotografias do corpo numa página do Facebook, mas estas foram removidas depois.

O homem terá depois alertado a Polícia de Segurança Pública que se deslocou ao local, tendo isolado a zona e accionado a Polícia Judiciária, que está a investigar a possibilidade de homicídio, e os bombeiros voluntários de Lisboa,que retiraram o corpo e transportaram-no até ao Instituto de Medicina Legal de Lisboa.