Um homem, com cerca de 80 anos, foi esta quarta-feira encontrado sem vida junto a um muro na praia da Poça, em Cascais, anunciou esta quarta-feira a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a autoridade sublinha que os nadadores-salvadores de serviço foram alertados por populares, tendo-se deslocado até à zona onde se encontrava a vítima e constatado que o mesmo não apresentava sinais vitais.

Foram iniciadas de imediato as manobras de reanimação da vítima e contactado o 112.

Para o local deslocaram-se também os Bombeiros Voluntários do Estoril e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, que continuaram com as manobras de reanimação, "sem ser possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local", afirma o comunicado.

O corpo da vítima foi transportado pelos Bombeiros Voluntários do Estoril para o Instituto de Medicina Legal de Cascais.

O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais foi ativado para o local e tomou conta da ocorrência.