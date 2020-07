Um incêndio em Santo Tirso atingiu um abrigo e acabou por matar dezenas de animais. A informação está a ser avançada pelo PAN na sua página do Facebook. O partido tem elementos no local e apela às autoridades por autorização para entrar nas instalações e conseguirem retirar animais que ainda estejam vivos e feridos.

As imagens do incidente divulgadas pelo PAN nas redes sociais, mostram o forte impacto das chamas e podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis. O incêndio atingiu as instalações durante a noite.

Noutra publicação, mais recente, o PAN queixa-se que as autoridades no local alegam que se trata de “propriedade privada” e, por isso, não estão a facilitar o acesso aos animais feridos.