A criança mais nova transportada no veículo que se despistou na quinta-feira no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, morreu esta sexta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte hospitalar.

A mesma fonte explicou que a criança, de 02 anos, chegou na quinta-feira àquela unidade hospitalar “numa situação muito crítica, apresentando um traumatismo cranioencefálico”.

Esta é a segunda vítima mortal do acidente, que ocorreu na zona de Arroquelas e envolveu também uma criança, de 5 anos, que morreu na quinta-feira.

A mãe das duas crianças, que conduzia o veículo, encontra-se internada no Hospital de Santarém.

O alerta para o acidente, na Estrada Municipal 510, foi dado pelas 09:50 e inicialmente foi reportado ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém que a criança mais novo tinha 03 anos.

No local do acidente estiveram 28 operacionais, 14 veículos, INEM, GNR, e bombeiros voluntários de Rio Maior e Alcoentre.