O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 100, segundo o boletim divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Relativamente a sexta-feira, em que se registaram 76 mortes, este sábado observou-se um aumento de 31,5%.

O número de casos confirmados é agora de 5.170 e há 4.938 casos a aguardar resultados laboratoriais. Nesta altura, há 19.927 pessoas sob vigilância.

Em relação ao número de casos, são reportados este sábado mais 902 do que ontem, o que significa um aumento de 21,1% face a sexta-feira.

Do total dos casos, 89% dos infetados estão no domicílio e há 418 pessoas internadas, das quais 89 em unidades de cuidados intensivos, de acordo com a informação reportada pelos hospitais.

Lisboa é, nesta altura, o concelho com maior número de casos de Covid-19, 366, seguindo-se o Porto com 343 e Vila Nova de Gaia com 262, Maia, com 219 e Matosinhos, com 189.

Sobre os óbitos, começam na faixa etária dos 40 aos 49 anos. O maior número de vítimas mortais tem mais de 80 anos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortes (44), seguida da região Centro (28), da região de Lisboa e Vale do Tejo (27) e do Algarve (1).

Em relação a sintomas, a tosse é o mais sinalizado, em 49% dos casos, seguindo-se a febre (41%), dores musculares (28%), cefaleia (23%), fraqueza generalizada (19%) e dificuldade respiratória (15%).

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde e a diretora-geral da Saúde revelaram entretanto que o pico da pandemia de Covid-19 previsto para Portugal deverá acontecer apenas na última semana de maio, um sinal de que as medidas de isolamento aplicadas em todo o país estarão a contribuir para o abrandar da curva epidemiológica,