Uma pessoa morreu e outra ficou ferida sem gravidade no despiste de um motociclo ao final da manhã de hoje em Pedroso, Vila Nova de Gaia, disse à agência Lusa fonte da GNR do Porto.

Segundo a fonte, o despiste ocorreu pelas 11:50 no Lago do Outeiro, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, tendo resultado na morte do condutor, um homem de 24 anos.

O acidente causou ainda um ferido leve, ocupante do motociclo.