A notícia da morte de Paulo Gonçalves levou muita consternação a vários setores da sociedade. Entre as pessoas que mais sofreram estão alguns dos pilotos que estavam com o português na 42ª edição do Dakar.

Um dos primeiros a saber da morte do piloto foi Joaquim Rodrigues, amigo e cunhado de Paulo Gonçalves. Uma imagem capturada pelo fotógrafo Andre Pain ilustra bem o desespero deste homem, que também é piloto.

Joaquim Rodrigues é irmão da mulher de Paulo Gonçalves, e também participava na edição do Dakar deste ano.

Paulo Gonçalves, de 40 anos, acabou por morrer este domingo na sequência de uma paragem cardíaca.