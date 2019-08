Francisco São Bento, presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, disse esta quinta-feira que o sindicato mantém o pré-aviso de greve às horas extraordinárias de 7 a 22 de setembro, apesar das notícias que dão conta de uma aproximação entre as partes nas últimas horas. O responsável anunciou ainda que a saída de Pedro Pardal Henriques do cargo de porta-voz - para ser candidato nas listas do PDR nas próximas legislativas - não fragiliza o sindicato e que os motoristas continuam a contar "a 100%" com o Pardal Henriques como assessor jurídico.