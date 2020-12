Uma mulher e a filha foram detidas esta terça-feira por tráfico de droga na zona de Lisboa, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira pela PSP. As suspeitas têm 67 e 27 anos de idade.

As detenções surgem na sequência de várias operações de acompanhamento do tráfico de droga, com a PSP a ter recebido uma informação sobre um ponto de venda na zona do Intendente e da Mouraria.

[Ponto de venda] era gerido por parte de duas mulheres intimamente conectadas a uma família com antecedentes diversos neste espectro criminal", afirmou.

A PSP revela que as suspeitas tinham "um verdadeiro dispositivo de venda de droga ao consumidor final, entre vigias e outros colaboradores que asseguravam a promoção e proteção da atividade, cabendo às primeiras a tarefa primordial de armazenar e transportar de casa em casa, o estupefaciente que acabaria por chegar às mãos do consumidor final".

A suspeita mais nova já estava sinalizada pela PSP pela prática de crimes semelhantes, sendo que já cumpriu pena de prisão pelos mesmos factos.

A PSP acabou por apreender 330 doses diárias de Heroína, 20 doses diárias de Cocaína, 30 gramas de produto suspeito de se tratar Corte de Heroína e outras substâncias e materiais conexos com a preparação, embalamento e distribuição do produto estupefaciente.

As jovem acabou por ficar em prisão preventiva, sendo que a mãe está sujeita a apresentações semanais.