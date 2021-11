O Ministério Público (MP) está a investigar o pagamento de comissões superiores a 20 milhões de euros relacionados com transferências de futebolistas após ter efetuados, numa operação conjunta com a Polícia de Segurança Pública (PSP) 33 buscas em Lisboa e no Porto, entre as quais se inserem a SAD do FC Porto, uma instituição bancária, instalações de sociedades e diversas residências.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) referiu através de comunicado que estão a ser investigados factos que remetem “pelo menos desde 2017 até ao presente, com forte dimensão internacional e que envolvem operações de pagamento de comissões de mais de 20 milhões de euros”, lê-se.

No documento, o DCIAP acrescenta que as diligências efetuadas esta segunda-feira tinham como objetivo investigar a suspeita da prática de crimes de “fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios”.

Na execução dos 33 mandados de busca realizados em Lisboa e no Porto, que incluíram a SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do FC Porto, uma instituição bancária e diversas residências, “participaram 85 elementos da Inspeção Tributária e da PSP, bem como magistrados do Ministério Público”.

Recorde-se que a informação foi avançada durante a manhã desta segunda-feira pela TVI24, a dar conta que o Ministério Público e a Autoridade Tributária estão estavam a levar a cabo uma operação que tinha como alvo Alexandre Pinto da Costa pelos crimes acima referidos.