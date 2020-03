O navio de cruzeiro MS Hamburg está ao largo de Setúbal, ancorado no rio Sado, a cumprir quarentena para poder entrar na Lisnave para reparação.

De acordo com o capitão do porto de Setúbal, Alcobia Portugal, em declarações à TVI24, "o navio tinha previsto trabalhos na Lisboave e as autoridades de saúde portugueses decretaram que a tripulação tem de cumprir uma quarentena antes de poder desembarcar".

"Só tem tripulação a bordo, são cerca de 70 pessoas", confirmou o capitão.

Antes de se dirigir para Portugal, o navio com bandeira das Bahamas esteve nas Canárias, de onde partiu a 15 de março.

"Não tenho informação de qualquer situação a bordo. A tripulação está bem, mas depois de atracar foi ativada a proibição de desembarcar por ordem das autoridades de saúde".

Assim sendo, a tripulação só vai poder desembarcar no final do mês, quando entrar nas docas da Lisnave.

"A tripulação vai manter-se no navio durante os trabalhos de manutenção - que devem durar uma a duas semanas - e é esperado que ajudem nos trabalhos. Depois de reparado, o navio volta a sair do porto com a tripulação", acrescentou o capitão.

Segundo a mesma fonte, apesar de "poder haver um pedido para sair ou entrar", isso ainda não aconteceu e o porto está preparado para receber a tripulação.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.