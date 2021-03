A hora muda no próximo fim de semana, para Portugal entrar no horário de verão, conforme é habitual no último fim de semana de março.

Assim, à uma da manhã de sábado para domingo, os relógios devem andar uma hora para a frente, para as 2h00, em Portugal Continental e na Madeira.

Nos Açores, a mudança acontece da meia-noite para a 1h00.

Recorde-se que, em 2019, o Parlamento Europeu votou a favor do fim da mudança de hora bianual a partir de 2021, deixando aos Estados-membros a decisão final.

Quando foi questionado sobre isso, o primeiro-ministro português, António Costa, deixou antever que Portugal irá continuar a fazer a mudança da hora.

"O que foi expresso até ao momento é o entendimento de que em Portugal devemos manter este regime bi-horário, com hora de verão e hora de inverno. Não vejo razão para que se contrarie a ciência e se faça algo de forma discricionária", afirmou.

O horário de verão vai manter-se este ano até 31 de outubro.