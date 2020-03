Os relógios vão adiantar uma hora na madrugada do próximo domingo, das 01:00 para as 02:00 em Portugal continental e Madeira, e das 00:00 para as 01:00 nos Açores, oficializando a passagem para o horário de verão.

A decisão de alterar a hora semestralmente (a passagem para o horário de verão acontece sempre no último fim de semana de março e a passagem para o horário de inverno no último fim de semana de outubro) tem raízes históricas que remontam à I Guerra Mundial.