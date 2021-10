Uma jovem, de 22 anos, atropelou dois homens durante a manhã deste domingo no IC19, no sentido Sintra – Lisboa, junto à saída para o Hospital Amadora-Sintra, na Amadora.

Uma das vítimas está internada em estado grave no Hospital Santa Maria, em Lisboa. A outra, foi transportada ao Hospital Fernando Fonseca com ferimentos ligeiros e, ao final do dia, já tinha recebido alta hospitalar.

A informação, avançada à TVI24 pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, dá ainda conta que a mulher ter-se-á colocado imediatamente em fuga, não prestando qualquer auxílio às vítimas após o acidente.

Os feridos, ambos do sexo masculino, encontravam-se no exterior das viaturas uma vez que um dos condutores tinha a viatura acidentada e o outro era o responsável pelo reboque.

A mesma fonte avançou ainda que, apesar do acidente ter ocorrido cerca das 08h25, só às 16h30 foi possível saber do paradeiro da pessoa que atropelou os dois homens.

Nessa altura, uma jovem, de 22 anos, entregou-se na esquadra da PSP de Mem-Martins, em Sintra.