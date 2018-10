Uma mulher de 82 anos foi hoje encontrada morta numa piscina de um hotel em Sagres, no concelho de Vila do Bispo (Algarve), estando as autoridades a investigar as circunstâncias da morte, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o corpo da octogenária, de nacionalidade inglesa, foi detetado, pelas 08:25, a boiar na piscina interior do Memmo Baleeira Hotel, por um funcionário da unidade hoteleira.

Segundo a fonte, a mulher foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, tendo sido assistida pelos profissionais de saúde do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que após as manobras de reanimação não conseguiram reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

“As circunstâncias da morte são desconhecidas, estando as autoridades policiais a investigar o caso”, frisou a fonte do CDOS.

Embora as causas sejam desconhecidas, a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (Prociv) aponta a natureza da morte como “afogamento”.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove elementos dos bombeiros de Vila do Bispo, do INEM e da Guarda Nacional Republicana, apoiados por quatro veículos.

O hotel de quatro estrelas fica situado perto do porto da Baleeira, na Vila de Sagres, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro.