No dia mundial da menopausa, a TVI recebeu a ginecologista Catarina Carvalho, que explicou quais os sintomas mais comuns nesta fase da vida da mulher, aproveitando para esclarecer alguns mitos existentes à volta deste processo biológico.

A menopausa surge por volta dos 51 anos (idade média), e traz consigo sintomas como os afrontamentos, que se manifestam em cerca de 75% das mulheres. Ainda a nível físico, é possível que surjam alguns problemas urinários.

Do ponto de vista psicológico, as mulheres ficam mais ansiosas, com maior tendência para a depressão ou com mais problemas durante o sono.

Ainda assim, Catarina Carvalho ressalva que alguns dos sintomas não são exclusivos da menopausa. A persistência de sintomas deve levar a mulher ao médico, onde será feita uma avaliação para se saber se há relação com a menopausa.

É uma fase em que a mulher deve estar atenta", alerta.

A avaliação clínica faz-se, sobretudo, através de uma análise da ausência de menstruação, durante o período de um ano.

Embora seja um quadro clínico típico de mulheres a rondar os 51 anos, algumas mulheres também podem sofrer de menopausa precoce, que aparece antes dos 40 anos. Neste caso, uma desregulação hormonal poderá estar na base do problema.

É fundamental uma alimentação adequada e exercício regular", afirma Catarina Carvalho.

A ginecologista relembrou ainda que a menopausa já é vista pela sociedade de uma maneira diferente. Antes associada a uma perda da vida ativa da mulher, a menopausa é hoje aceite e compreendida por uma maior fatia da população.

Segundo o website da CUF, a idade média para a menopausa em Portugal é de 48 anos.