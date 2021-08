Uma mulher de 40 anos e uma criança de 10 anos, de nacionalidade belga, foram este sábado resgatadas após terem sido arrastadas por um agueiro na praia da Amoreira, no concelho de Aljezur.

O alerta foi recebido cerca das 17:45 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o posto recebeu a informação de que uma mulher e uma criança tinham sido arrastadas por um agueiro, enquanto seguravam uma prancha de bodyboard, ficando isoladas numa zona rochosa a sul da praia da Amoreira.

Para o local foram ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e elementos do Projeto “SeaWatch”.

À chegada ao local, onde se encontravam as vítimas, constatou-se que a mulher e a criança se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica.

"Por se encontrarem numa zona de difícil acesso, o resgate foi efetuado por uma equipa de grande ângulo" dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, com a colaboração dos elementos do Projeto “SeaWatch”. A operação de resgate foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.