Uma mulher ficou este sábado ferida com gravidade e foi transportada para o hospital de Faro em consequência de uma queda de uma falésia, disse fonte da capitania de Portimão.

A vítima tem 42 anos, nacionalidade estrangeira, e ficou ferida grave politraumatizada ao cair do topo de uma falésia com cerca de 10 metros, na praia do Poço Velho, nos Olhos d' Água, concelho de Albufeira, distrito de Faro, precisou o capitão do porto de Portimão, Rodrigo González dos Paços, que tem jurisdição na área de Albufeira.

O alerta foi recebido cerca das 17:00 e os elementos da Polícia Marítima do posto de Albufeira que se deslocaram ao local encontraram a vítima já na base da falésia, ferida com gravidade, tendo depois sido assistida no local antes de ser transportada para o hospital, segundo a mesma fonte.

Ao que tudo indica, o acidente ocorreu quando a acidentada saltou a barreira de segurança existente no local”, disse à Lusa o capitão do porto de Portimão, no distrito

Resgatada pelos bombeiros de Albufeira, a vítima foi assistida no local por elementos de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas acabou por ser depois transportada de helicóptero para a unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).