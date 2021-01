Uma cidadã polaca que estava de férias na ilha da Madeira foi salva durante a madrugada desta quarta-feira depois de se ter perdido durante um percurso pedestre com início no Ribeiro Frio.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP Madeira informa que a mulher, de 33 anos, contactou o número de emergência nacional, alertando que se encontrava perdida e necessitava de auxílio.

"Cientes do perigo de vida em que a cidadã se encontrava decorrente das condições climatéricas adversas, com temperaturas extremamente baixas, neve, vento forte e chuva, foi de imediato dado início às diligências de busca", diz o comunicado, referenciando que as autoridades foram acionadas para os trilhos dos percursos pedestres "iniciados no Curral das Freiras e na Achada do Teixeira com vista a uma mais célere localização e socorro da vítima".

Sendo possível o contacto telefónico com a vítima, "através de diligências de georreferenciação", a Polícia de Segurança Pública conseguiu proceder à sua localização exata, permitindo que a vítima fosse avistada pelas 22:00 junto à Vereda Lombo dos Portais, fora de trilho e em zonas de escarpa.

Porém, atendendo ao local de difícil acesso em que se encontrava, "permanecendo imóvel fora do trilho recomendado, em sério risco de queda", o salvamento da mulher apenas foi concluído por volta da uma da manhã, pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

A mulher, que apresentava sintomas de hipotermia, foi transportada pelos Bombeiros para as urgências do Centro de Saúde de Machico para avaliação médica.

"O sucesso desta operação só foi possível pela excelente colaboração das três instituições envolvidas, coordenadas no terreno pelo Bombeiros Voluntários de Santana, que desenvolveram a sua ação durante nove horas num cenário com condições extremamente difíceis devido às condições atmosféricas e ao terreno onde se desenrolaram", denota o comunicado.

Participaram nesta operação 6 elementos da Brigada de Busca e Salvamento em Montanha da PSP; 6 elementos do Bombeiros Voluntários de Santana e dois Guardas da Polícia Florestal, com o apoio de 6 viaturas.