Centenas de motards participaran durante a manhã deste domingo numa homenagem ao piloto Paulo Gonçalves, que morreu há uma semana durante uma etapa do Rally Dakar 2020.

Os motociclistas partiram do Museu dos Coches, em Lisboa, e o destino era o Cabo da Roca, no concelho de Sintra, onde foi feito um minuto de silêncio em memória do português que perdeu a vida num brutal acidente.

Os organizadores da homenagem tinham pensado juntar apenas um pequeno grupo de pessoas, mas depois de partilhada a iniciativa no Facebook, terão aparecido "quase 500 motos", revelou um deles à TVI.