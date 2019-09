O recém-casado Toy perdeu o voo no qual iria de lua de mel para Marraquexe com a mulher, Daniela Correia.

O cantor explicou ao programa “Você na TV!” que esteve preso no trânsito em direção ao Aeroporto de Lisboa cerca de uma hora e, quando chegou ao parque “inventado” das partidas, ainda correu, mas acabou por não conseguir chegar a tempo do voo.

Toy queixou-se do estado do Aeroporto de Lisboa: “Já não é um caos, é uma vergonha”.

O autor do tema “Coração não tem idade (vou beijar)” comentou o casamento que celebrou com Daniela Correia, afirmando que a lotação era de apenas 250 pessoas e, por isso, vários dos seus amigos próximos não puderam assistir. Entre as faltas, destacou a ausência de Sérgio Conceição e Cristiano Ronaldo.