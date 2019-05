O líder da claque Juve Leo, Mustafá, foi preso nesta sexta-feira, no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting.

Mustafá foi detido pela GNR no cumprimento de um mandado de detenção para ser entregue num estabelecimento prisional, onde ficará em prisão preventiva enquanto decorrer o processo.

O líder da claque leonina apresentou-se no posto da GNR da Charneca da Caparica, como estava obrigado a fazer todos os dias, e foi detido pelos militares no momento da apresentação.

Musfafá chegou sozinho ao posto.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) deu provimento ao recurso da procuradora do Ministério Público (MP) Cândida Vilar, apresentado depois de o juiz de instrução criminal, Carlos Delca, ter aplicado ao arguido a medida de coação de apresentações diárias às autoridades e o pagamento de uma caução de 70.000 euros, em novembro de 2018.

"Existem sérios perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação de inquérito, de fuga e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", refere o despacho do TRL, a que a TVI teve acesso e que revoga a decisão do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro.

A alteração da medida de coação prende-se com o facto de Mustafá estar acusado neste processo de tráfico de droga, ter antecedentes criminais e estar a ser julgado num outro processo, de assaltos violentos a casas, que envolve Paulo Pereira Cristóvão, ex-vice-presidente do Sporting e ex-inspetor da Polícia Judiciária, por crimes de associação criminosa, roubo ou sequestro.

No seguimento do ataque à Academia, as autoridades realizaram buscas na sede da Juve Leo, tendo, na altura, encontrado droga que Mustafá alegou não lhe pertencer.

Porém, ao que a TVI conseguiu apurar, o MP tem uma testemunha que relacionou o líder da claque com a droga encontrada.