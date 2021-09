Um homem de 42 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do veículo ligeiro em que seguia, no nó de acesso à Autoestrada 24 (A24) na Estrada Nacional 103 (EN 103), em Chaves, adiantou fonte da GNR.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Vila Real, o acidente ocorreu por volta das 09:15 junto ao nó de acesso à A24 na EN 103 em Curalha, concelho de Chaves, no distrito de Vila Real.

A vítima foi assistida no local pela ambulância do INEM de Chaves, mas acabou por morrer quando estava a ser transportada para o Hospital de Chaves, adiantou a mesma fonte.

No local esteve ainda a GNR que tomou conta da ocorrência.