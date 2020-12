Dois homens, com 30 e 32 anos, foram detidos pelo crime de tráfico de estupefacientes na Madeira, informou esta segunda-feira o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), indicando que as detenções ocorreram durante o fim de semana.

Um dos homens, natural e residente em Câmara de Lobos, na zona oeste, foi detido no sábado no seu domicílio, onde foram apreendidas cinco plantas de canábis e folhas secas já prontas para consumo, com um peso total de 286,30 gramas.

Este cidadão aguardará os ulteriores termos do processo mediante termo de identidade e residência", refere a PSP em comunicado.

A outra detenção ocorreu na madrugada de domingo, após o homem ter sido intercetado numa operação de fiscalização rodoviária e ter tentado a fuga.

A este indivíduo foram apreendidas 396 doses de haxixe, 376 doses de cocaína, uma balança digital, um motociclo e diverso material destinado à prática ilícita do crime de tráfico de estupefacientes", esclarece a PSP.

O Comando Regional da Madeira reafirma, no comunicado, que mantém o compromisso da "luta contra o narcotráfico", vincando que, só no concelho de Câmara de Lobos, já foram efetuadas 21 detenções por este tipo de crime durante o corrente ano.