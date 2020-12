Embora estejam otimistas quanto à situação epidemiológica em Portugal, os peritos que se reuniram esta quinta-feira no Infarmed alertaram para a época festiva que se aproxima, nomeadamente no que respeita ao Natal.

E esse foi precisamente um dos temas abordados por Marcelo Rebelo de Sousa no final da reunião. O Presidente da República questionou os especialistas sobre o impacto e o grau de relevância da mobilidade nessa altura do ano, na evolução das infeções.

Apesar de ainda não se saber que medidas vão vigorar nessa altura, Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências de Lisboa antecipou já que é esperado um novo aumento de casos em janeiro, ao mesmo tempo que defendeu que “as medidas não devem ser aliviadas significativamente”.

Quando chegarmos ao Natal vai haver agregados que se vão encontrar uns com os outros e isso aumenta a probabilidade de contágios e haverá aumento do número de contágios entre o dia 23 e o fim do ano e isso reflete-se passados 15 dias”, afirmou.

É de esperar que “haja um aumento do número de casos no início de janeiro. Espero que não seja muito e seja possível controlar com início da vacinação”, adiantou.

Se é verdade que até ao fim de janeiro e fevereiro temos dúvidas sobre as vacinas a chegar, depois elas vão chegar em quantidades muito superiores. Estou otimista em relação à segunda metade do ano”, afirmou em resposta a Marcelo.

Já o especialista Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, defendeu que as “bolhas de Natal” podem apresentar-se como uma boa solução para evitar uma subida do número de contágios no início do ano.

A medida, que já foi sugerida no Reino Unido, prevê reduzir ao máximo o número de contactos antes e depois do Natal.

As medidas restritivas que vão vigorar no Natal e no fim do ano serão conhecidas no sábado. Marcelo Rebelo de Sousa fala na sexta-feira ao país sobre a renovação do Estado de Emergência.