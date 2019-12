O Wonderland Lsboa está esta quinta-feira com a atividade suspensa por causa do mau tempo que se faz sentir um pouco por todo o país.

Devido à previsão de vento muito forte, com rajadas acima dos 100 km/hora, a Proteção Civil aconselhou a suspensão do evento localizado no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

A organização já tinha anunciado na quarta-feira o encerramento temporário da roda gigante até ao regresso de condições meteorológicas favoráveis.

Esta quinta-feira, estão sob aviso vermelho nove distritos, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva “forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada”.

Este aviso vigora entre as 12:00 e as 21:00 em Vila Real e Braga, e entre as 12:00 e as 18:00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15:00 e as 21:00.