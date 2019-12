A Câmara de Sabrosa implementou um apoio de mil euros à natalidade que vai abranger 56 crianças nascidas entre 2018 e 2019 e pretende ajudar a estancar “a sangria” demográfica, disse hoje o presidente do município.

Os primeiros 36 beneficiários receberam o incentivo hoje, durante uma cerimónia que decorreu na vila de Sabrosa, concelho do distrito de Vila Real.

O choro e os gritos que se ouviram das crianças são, para o autarca Domingos Carvas, “um alerta para o Interior”.

Esta é uma medida para ajudar a estancar a sangria que o Interior sofre”, afirmou aos jornalistas.

A medida está em vigor desde o dia 31 de outubro de 2019, visa apoiar os nascimentos ou adoções no concelho de Sabrosa com um subsídio, de prestação única, no valor de mil euros e tem retroativos a 01 de janeiro de 2018.

Para usufruir do incentivo, as famílias têm de residir efetivamente no concelho há, pelo menos, dois anos e estar também recenseadas em Sabrosa.

“Este presente vem na hora certa”, afirmou Márcia Rocha, com 30 anos, e uma das mães presentes na cerimónia.

Márcia está desempregada e garantiu que o dinheiro vai ser aplicado em comprar “algo de útil” para o bebé.

“Não estávamos à espera deste incentivo, veio alegrar o nosso Natal. Vamos ter um Natal mais sossegado, mais recheado”, salientou Vítor Filipe, 31 anos e pai de uma menina de cerca de um ano.

Nuno Matos, 38 anos, disse que o “maior sonho” que tinha era ser pai. A filha nasceu em novembro e, agora em dezembro, recebeu um apoio que disse “ser uma ajuda importante” numa altura que tem muitas despesas com “leite e fraldas” para a menina.

“O dinheiro é para as necessidades do dia-a-dia dela”, sublinhou.

Domingos Carvas frisou que o incentivo à natalidade é uma medida de “todo o executivo municipal” e pediu às famílias para terem o cuidado de registar os recém-nascidos no concelho, ao invés de em Lordelo, onde está localizado o Hospital de Vila Real.

O autarca ressalvou que o município “não é dos que tem menos nascimentos”, mas, mesmo assim, a expectativa é que, “para o ano, seja melhor”.

“Quanta mais verba nós atribuirmos melhor, porque maior é o número de nascimentos e menor a sangria deste território”, salientou.

Os 56 beneficiários vão receber 56 mil euros.

Domingos Carvas salientou que o município implementou uma outra medida de apoio à fixação dos jovens casais e que visa facilitar a construção de casa.

O autarca explicou que a câmara disponibiliza lotes de terreno, com projeto já feito, por uma “verba pouco significativa”. “ Temos 10 lotes desses e, dos 10, cinco já estão a ser edificados. Também é uma outra medida que potencia a fixação dos jovens”, sublinhou.

O presidente disse que falta “mais emprego” e referiu que, nos últimos tempo, são as áreas do turismo e do vinho que mais têm criado postos de trabalho no concelho, onde residem à volta de 7.100 pessoas.

Quanto a medidas de âmbito nacional, considerou que tem havido “muita promessa e pouco cumprimento”.

“Todos os partidos usam a campanha eleitoral para falar do Interior, mas depois medidas concretas para o Interior poucas há. Era preciso um choque forte, não diria o famoso choque fiscal, mas um choque que trouxesse ao território verdadeiras medidas para minimizar todo este impacto negativo de morar no Interior”, salientou.