Um navio mercante de bandeira cipriota sofreu um deslizamento de carga (troncos de madeira) e levou ao encerramento à navegação da barra da Figueira da Foz durante toda a manhã, anunciou hoje a Autoridade Marítima.

O incidente, que levou à queda de vários troncos na água, ocorreu por volta das 08:00, quando o navio estava a entrar na barra da Figueira da Foz, afirmou a Autoridade Marítima Nacional, no seu ‘site'.

O encerramento da barra, feito por questões de segurança, prolongou-se até por volta das 12:30, estando a situação já praticamente resolvida, faltando "remover os troncos que estão a dar à costa", disse à agência Lusa o comandante da Polícia Marítima da Figueira da Foz, João Lourenço, salientando que não há qualquer registo de feridos provocados pelo incidente.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o armador do navio contactou uma equipa de rebocadores, que procedeu ao reboque do navio até ao porto comercial da Figueira da Foz.

Posteriormente, a Polícia Marítima coordenou uma ação de vigilância marítima para verificar as condições de navegabilidade, numa ação que envolveu também a Administração do Porto da Figueira da Foz, a Estação Salva-Vidas e uma aeronave da Força Aérea.

"Após esta ação, e tendo-se verificado que estavam reunidas as condições de segurança no local, foi reaberta a barra da Figueira da Foz, mantendo-se uma monitorização da situação no local", acrescentou, referindo que serão averiguadas as causas que levaram ao deslizamento da carga.