Uma baleia com 18,8 metros e com cerca 39 toneladas apareceu morta, na manhã de segunda-feira, na Praia de São Romeu, em Salir do Porto, no concelho das Caldas da Rainha, tendo sido rebocada na parte da tarde para o porto de abrigo da Nazaré.

O alerta foi dado, por volta das 7:30 da manhã, por um mestre de embarcação, que estava a passar no local e alertou as autoridades competentes.

Segundo o capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, Zeferino Henriques, a baleia teve de ser transportada para o porto de abrigo da Nazaré por existirem melhores condições para ser içada em segurança.

A operação de transporte envolveu uma embarcação da estação salva-vidas, uma lancha do comando local da Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de S. Martinho de Porto.

A baleia foi retirada do local, às 15.15 horas, e chegou ao porto da Nazaré depois de três horas.

O Município das Caldas espera que a recolha da baleia seja feita brevemente", referiu Zeferino Henriques.

Por enquanto, desconhece-se as causas da morte do mamífero, que vão ser apuradas pelo do Centro de Reabilitação de Animais Marítimos.