Um homem de 22 anos suspeito do crime de homicídio na forma tentada ficou hoje em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela PJ com a colaboração da GNR de Nelas.

Os factos remontam a sábado, mas o indivíduo foi presente ao juiz na segunda e na terça-feira, tendo sido hoje aplicada, como medida de coação, a prisão preventiva pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada” , adianta o coordenador da diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), em Coimbra.

Camilo de Oliveira contou à agência Lusa que “o detido namora com a filha da vítima e a vítima não aceita a relação entre eles, porque não o vê como um bom partido, decisão que o detido não aceita”.

Então o detido gizou um plano para o matar, para o afastar do caminho e, dessa feita, deslocou-se a casa do ofendido, munido de uma faca, e surpreendeu-o e desferiu-lhe um golpe na zona do pescoço, que só não o matou por mera sorte. E a intenção era essa”, explicou.