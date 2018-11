As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela, que estavam encerradas desde domingo, reabriram hoje ao trânsito, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, a circulação automóvel foi totalmente restabelecida às 10:30, pelo que já se pode circular nos troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida/Lagoa Comprida/ Loriga e Lagoa Comprida/Cruzamento do Sabugueiro.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "períodos de chuva forte nas regiões Norte e Centro e vento forte no Litoral e terras altas a partir da tarde. Nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 45 quilómetros por hora) do quadrante oeste, tornando-se forte (40 a 55 quilómetros) do quadrante sul, com rajadas até 100 quilómetros hora, a partir da tarde".