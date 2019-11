O frio chegou em força esta sexta-feira a todo o continente e deverá piorar no sábado, com as mínimas a atingirem -1 grau e valores próximos dos zero graus.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que no sábado haverá uma descida da temperatura mínima.

As mínimas serão de -1 grau na Guarda, 0 em Viseu, 1 em Bragança e Vila Real, 2 em Braga, Coimbra, Castelo Branco e Portalegre. No Porto a mínima será de 4 graus, em Lisboa de 8 graus e em Faro de 6 graus.

Guarda será o distrito mais frio, com a temperatura máxima a não ultrapassar os 5 graus. De seguida surgem os distritos de Bragança, Vila Real e Viseu com uma máxima de 9 graus.

As máximas serão de 12 graus no Porto, 15 em Lisboa e 17 em Faro.

Ainda no sábado são esperados períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir da tarde, que se poderão estender gradualmente às regiões do Norte e Centro.

É esperada queda de neve no Parque Nacional da Peneda-Gerês e na Serra da Estrela.

No domingo, a temperatura mínima já vai subir. Guarda continuará a ser o distrito mais frio, mas com a mínima acima de 0, nos 3 graus, e uma máxima de 8 graus. Bragança, Vila Real e Viseu terão 4 graus de mínima e 10 de máxima.

O Porto terá 7 graus de mínima e 14 de máxima, Lisboa 12 de mínima e 16 de máxima, Faro 8 de mínima e 19 de máxima.

Também no domingo é esperada chuva em todo o continente e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Os Açores e a Madeira escapam ao frio. Nos Açores, as temperaturas mínimas esperadas vão rondar os 14 graus no sábado e os 16, 17 no domingo. As máximas vão estar entre os 20 e os 21 graus. Cenário idêntico é esperado na Madeira com as mínimas a rondar os 17 graus e as máximas os 21 e os 23 graus.