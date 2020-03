As estradas a norte do distrito de Viseu que estavam encerradas por causa da queda de neve, nomeadamente no concelho de Lamego, já reabriram ao trânsito, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Neste momento, todas as estradas estão operacionais, já nenhuma se encontra encerrada ao trânsito”, explicou a operadora do CDOS de Viseu.

Na manhã desta terça-feira estiveram encerradas as Estrada Nacional (EN) 321 em Tendais, Cinfães, e a EN 553, em São Cristóvão, na freguesia de Felgueiras, Resende.

Desde o final da manhã estavam fechadas a Estrada Nacional 2, em Magueija, Bigorne, e a Municipal 521, em Reconcos, Lazarim, ambos no concelho de Lamego.