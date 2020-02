Duas mulheres de 73 e 42 anos, mãe e filha, foram detidas na quinta-feira depois de injuriarem uma médica de 65 anos no centro de saúde de Nevogilde, no Porto.

As duas utentes estavam em consulta e terão começado a agredir verbalmente a médica, que acabou por sair do gabinete para pedir ajuda, disse à TVI24 fonte da PSP.

As mulheres terão entretanto danificado aparelhos que se encontravam no consultório e injuriaram igualmente o agente da polícia que se deslocou ao local, tendo sido detidas na sequência do episódio, que aconteceu ao final da tarde de quinta-feira.

"A mais nova teve uma indisposição quando já estava detida, sendo acionado o INEM”, disse a polícia à Lusa.

Ambas foram notificadas para comparecer no Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.