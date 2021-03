A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, deteve um homem de 64 anos que agredia física e psicologicamente a esposa, de 62 anos, em Amarante, informou esta segunda-feira aquela força.

Em comunicado, a autoridade policial informou que o suspeito, casado há 45 anos com a vítima, "infligia ofensas físicas e psicológicas à vítima, deixando-a fragilizada física e psicologicamente, de tal modo que se recusava a receber ajuda, refugiando-se na sua habitação".

No seguimento da ação policial foi realizada uma busca domiciliária, onde foi possível apreender objetos que terão sido usados nas agressões", indica a GNR, acrescentando que a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar para observação.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, tendo ficado proibido de contactar com a vítima e obrigado a afastamento da residência.

A ação contou com o reforço do posto territorial de Amarante da GNR e o apoio da delegada de saúde de Amarante, do serviço de ação social da Câmara de Amarante e dos bombeiros daquela cidade.