Nico Gaitán está de regresso à Liga portuguesa, quatro anos depois de jogar no Benfica.

O Mais Transferências sabe que o internacional argentino assina um contrato de dois anos com o Sporting de Braga.

O jogador, que esteve anteriormente no Lille, recusou propostas de equipas espanholas.

O valor de mercado do jogador de 32 anos está atualmente nos 3,2 milhões de euros.

Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, mais conhecido como Nico Gaitán, fez 253 jogos e marcou 41 golos no Benfica. No total, ganhou 10 títulos no futebol português.