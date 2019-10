Na noite de eleições legislativas, a TVI foi a preferida dos portugueses. "Legislativas 2019" alcançou 16,5 por cento de share.

Foram mais de 779 mil as pessoas acompanharam a emissão da noite eleitoral na TVI.

Uma emissão especial com repórteres a acompanhar minuto a minuto os resultados e as reações dos partidos nas sedes de campanha, um painel de comentadores conceituados em estúdio e uma sondagem rigorosa levaram a que a TVI fosse o canal mais visto no final de tarde e noite deste domingo.