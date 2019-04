A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) vai abrir um inquérito para apurar eventuais atos ilícitos na atribuição das notas da disciplina de Educação Física no Externato Ribadouro, no Porto.

Fonte do Ministério da Educação disse à Lusa que, além da abertura do inquérito, a IGEC irá ainda "identificar os responsáveis por eventuais ilícitos praticados".

Caso se venha a verificar a prática de atos ilícitos, afirmou a tutela, "o Ministério da Educação agirá intransigentemente".

O Expresso noticiou hoje a existência de uma invulgar concentração de classificações de 19 e 20 valores no final do segundo período na disciplina de Educação Física, situação que se repete, segundo aquele jornal, em nove turmas do 10.º ano daquele colégio.

"Num total de 248 alunos do 10.º ano do Externato Ribadouro, no Porto, 128 tiveram 20 valores a Educação Física no final do segundo período e outros 108 conseguiram um 19. Ou seja, no total de nove turmas, 95% dos estudantes obtiveram nota máxima ou quase", escreve o Expresso, que lembra ainda que a classificação desta disciplina voltou a contar para a média final do curso e para o acesso ao ensino superior.

A situação é descrita no blogue dedicado a temas de Educação e cuja autoria pertence a Alexandre Henriques, ele próprio professor do Educação Física.

De acordo com o Expresso, o Ministério da Educação tem vindo a analisar a tendência de inflação de notas pelas escolas, utilizando para o efeito um indicador designado por "alinhamento" que mede a diferença entre as notas internas, atribuídas pela escola, e as médias nos exames nacionais.

No entanto, no caso da disciplina de Educação Física não existem provas nacionais que permitam fazer este controlo.

"É com base neste indicador que se percebe que o Externato Ribadouro, no Porto, se repete como uma das escolas que mais tem inflacionado as notas dos alunos. Entre 2012/13 e 2016/17, o colégio surge sempre entre os estabelecimentos de ensino mais benevolentes. A ele juntam-se outras 15 escolas, como o Colégio de Nossa Senhora do Rosário e o Colégio Luso-Francês, ambos no Porto", acrescenta o semanário.