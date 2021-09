Há 20 anos, os atentados terroristas de 11 de setembro abalaram os Estados Unidos da América. Aviões desviados por suicidas atingiram duas torres de 107 andares, que se desmoronaram.

Duas décadas mais tarde, a TVI regressa a Nova Iorque, que perdeu quase três mil vidas e as famosas Torres Gémeas, os seus mais lendários edifícios.

No local há hoje um memorial e museu onde trabalham 11 portugueses e luso descendentes: eles são guardadores de memórias e partilharam connosco o orgulho no seu trabalho que preserva as memórias das vítimas do terrorismo.

Ficamos também a conhecer essas memórias pelas palavras de quem perdeu familiares nos atentados e de quem escapou por um triz. "Guardadores de Memórias" sexta-feira no Jornal das 8.