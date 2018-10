Nenhum apostador conseguiu acertar na chave sorteada do concurso do Euromilhões, pelo que, o acumulado para o primerio prémio aumenta para 58 milhões de euros, a sortear na próxima terça-feira.

Segundo a página na internet dos Jogos Santa Casa, cinco apostadores portugueses conseguiram quartos prémios, no valor de 3.370,14 euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira teve os números 1 - 3 - 29 - 47 - 48 e as estrelas 3 e 12 .

Em jogo estava um jackpot no valor de 49 milhões.