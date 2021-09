Portugal regista esta quarta-feira mais 10 mortes e 1.778 novos casos de covid-19, segundo os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há ainda a registar menos 29 doentes internados. O número de pacientes em unidades de cuidados intensivos mantém-se em 135.

A incidência diminui em relação à última atualização da DGS, tendo passado, a nível nacional, de 276,0 casos de infeção 100 000 habitantes para 259,6 e, no continente passou de 283,8 para 267,4.

O R(t) mantém-se inalterável nos 0,92, no panorama nacional, e 0,93, no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a registou um maior aumento de novos contágios com mais 662 infeções, seguindo-se o Norte com 562 casos.

Neste momento, existem em Portugal 39.665 casos ativos de covid-19 e 39.122 pessoas sob vigilâncias das autoridades de saúde, menos 1.233 do que na terça-feira.

Desde do início da pandemia em território nacional, em março do ano passado, já se registaram 1.050.719 casos de infeção por SARS-CoV-2 no país.

Covid-19: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM PORTUGAL by TVI24 on Scribd