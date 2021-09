Portugal regista esta quinta-feira mais 10 mortes e 1.408 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país tem ainda menos 24 doentes internados em enfermarias e menos oito em unidades de cuidados intensivos.

Registam-se ainda mais 1.823 recuperados da infeção por SARS-CoV-2 e menos 350 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região com mais contágios com 500 novas infeções, seguindo-se o Norte com 442 casos.

Portugal tem, neste momento, 39.240 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, registaram-se 1.052.127 contágios por SARS-CoV-2 em território nacional, 17.836 acabaram por morrer vítimas da doença.